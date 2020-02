Ranieri e quel 6-3 al Torino. Ma Longo non c’era

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, il nuovo mister del Torino dopo l’esonero di Mazzarri, vanta solo 16 caps in Serie A.

Era la stagione 2018-2019 e alla guida del neopromosso Frosinone raccolse 1 vittoria (contro la Spal di Semplici), 5 pareggi, 10 sconfitte.

Molte di più le sue panchine in cadetteria. Fra Pro Vercelli e, ancora, Frosinone ecco 88 gettoni di presenza e un bilancio, play-off compresi, di 30 successi, 36 segni X, 22 battute d’arresto.

Ovviamente non ha precedenti col suo prossimo avversario, Claudio Ranieri.

Scontri diretti che, invece, ci sono con la Sampdoria. Anzi, c’è. Perché ne rintracciamo soltanto uno e dal quale scaturisce un pesante KO: 0-5.

Ammontano invece a 14 i testa a testa fra Ranieri e il Torino, in cadetteria e Serie A.

Il rendiconto sorride al testaccino avanti per numero di vittorie, 6-4, e gol marcati, 16-9.

L’ultimo scontro diretto infruttuoso risale al 1994-1995, 0-1 guidando la Fiorentina. Poi ecco succedersi 6 vittorie e 1 pareggio. Fra l’altro proprio nel girone di ritorno del quel 1994-1995 Ranieri si impose sui granata con un tennistico 6-3. Nella rosa granata militava anche Longo, che però nei tabellini di quel 21 maggio non risulta né in campo, né in panchina.

Curiosità: dal match appena ricordato le difese del tecnico romano non hanno più subito gol dal Torino.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LONGO E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

0 vittorie Longo

0 pareggi

1 vittoria Sampdoria

0 gol fatti squadre di Longo

5 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IL TORINO IN CAMPIONATO

6 vittorie Ranieri

4 pareggi

4 vittorie Torino

16 gol fatti squadre di Ranieri

9 gol fatti Torino