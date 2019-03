© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14 le partite giocate fin qui a Torino fra i granata e il Chievo Verona. E una sola volta i clivensi sono tornati a casa facendo bottino pieno. Vale a dire il 7 febbraio 2016 (vittoria per 2-1).

Torino e Chievo in corsa per lo scudetto...dei pareggi. I granata sono già arrivati a quota undici partite pareggiate in questo campionato, mentre la formazione di Di Carlo non è da meno perché è a quota dieci. Solo la Fiorentina ha fatto meglio, si fa per dire, di queste due squadre essendo addirittura a dodici.

Momento positivo in campionato per la squadra di Mazzarri che è arrivata al quinto risultato utile consecutivo con tre vittorie conseguite e due pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

8 vittorie Torino

5 pareggi

1 vittoria Chievo Verona

21 gol fatti Torino

9 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1996/1997 Serie B Torino vs Chievo Verona 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Chievo Verona 1-1