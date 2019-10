Julian Nagelsmann

Lipsia e Zenit si affrontano stasera alle 18.55, nella terza giornata del gruppo G della fase a gironi della Champions League. Le due squadre tornano a sfidarsi a diciotto mesi di distanza dall’ultimo incrocio del marzo 2018, negli ottavi di finale di Europa League. A spuntarla in quella occasione furono i tedeschi che si imposero 2-1 alla Red Bull Arena, pareggiando poi 1-1 nel match di ritorno in Russia.

COME ARRIVA IL LIPSIA – Periodo poco brillante per la squadra di Nagelsmann, reduce da due sconfitte e due pareggi. In Bundesliga occupa la terza posizione, in coabitazione di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ad una sola lunghezza di distanza però dalla vetta. In Champions vittoria a Lisbona col Benfica al debutto e poi sconfitta in casa con il Lione. Il tecnico punterà su una formazione a trazione anteriore, schierata con un insolito 3-3-3-2, nel quale Sabitzer e Forsberg giocheranno a sostegno delle due punte centrali Werner e Poulsen.

COME ARRIVA LO ZENIT – Tre successi nelle ultime tre partite ufficiali, con dodici gol segnati. La squadra di Semak vince e convince con un gioco decisamente votato all’attacco, condividendo la testa della Premier russa con la Lokomotiv Mosca. Buona anche la partenza nella competizione continentale dove guida con 4 punti insieme al Lione ed è ancora imbattuta avendo pareggiato contro i francesi e vinto col Benfica. Senza gli infortunati Malcom e Mammana, ci si affiderà al solito 4-4-2, che avrà in Dzyuba e Azmoun i suoi terminali offensivi.