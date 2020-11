Le probabili formazioni di Genoa-Torino: dubbio Belotti, si deciderà in rifinitura

Genoa e Torino finalmente si affrontano nel recupero del match del 3° turno di Serie A: come ricorderete, la sfida, inizialmente programmata per il 3 ottobre scorso, è stata rinviata per il focolaio di Covid-19 che colpì la formazione rossoblù, arrivata ad avere addirittura 22 contagiati tra atleti e staff tecnico. Di seguito le ultime di formazione dagli inviati di TMW:

COME ARRIVA IL GENOA - Per il match contro i granata Rolando Maran dovrebbe confermare lo schema 4-3-2-1 con cui ha affrontato il derby con alcune variazione negli interpreti. In porta ci sarà Perin con Goldaniga e Masiello al centro mentre gli esterni potrebbero essere Ghiglione o Biraschi a destra e Pellegrini a sinistra. A centrocampo in cabina di regia dovrebbe essere confermato Badelj con Rovella confermato su un lato e Behrami e Lerager in ballottaggio sull’altro. In attacco, vista anche la sua vena realizzativa, dovrebbe essere confermato Scamacca mentre alle spalle dovrebbero agire sempre Zajc e Pandev.

COME ARRIVA IL TORINO - Futuro in bilico e Belotti acciaccato: Marco Giampaolo rischia di giocarsi una buona fetta di futuro senza il suo capitano. Il Gallo è partito per Genova, ma il ginocchio toccato duro contro la Lazio è ancora dolorante. Il capitano del Torino ha svolto la rifinitura con una tabella personalizzata, le sue condizioni verranno monitorate fino a poche ore dal calcio d'inizio della sfida contro il Genoa. Dovesse alzare bandiera bianca, c'è Bonazzoli pronto a far coppia con Verdi nel tridente supportato da Lukic. Per il resto, il tecnico non dovrebbe toccare l'undici che ha clamorosamente perso nel recupero domenica scorsa, con Bremer e Lyanco in vantaggio su Nkoulou e la solita mediana formata da Meité, Rincon e Linetty.