Le probabili formazioni di Udinese-Roma: Florenzi torna titolare a destra

10^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

La crisi del Milan, il duello in vetta, l'Atalanta che strabilia e le romane che risalgono. Ma non solo, il nono turno di Serie A ha regalato numerose sorprese e tante altre dovrebbero arrivare anche nel secondo turno infrasettimanale della stagione. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide di questa tre giorni di Serie A, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA L'UDINESE: il 3-5-2 di Tudor non potrà avere a disposizione Opoku, squalificato dopo la mattanza contro l'Atalanta, e davanti a Musso dovrebbero schierarsi Becao, Ekong e Samir. A destra ter Avest, a sinistra Sema e in mezzo Jajalo, De Paul e Mandragora, con Okaka-Nestorovski davanti. Difficile che Lasagna possa essere recuperato.

COME ARRIVA LA ROMA: Fonseca a Udine ritrova Under tra i convocati, mentre dovrà ancora aspettare per Mkhitaryan. A riposare potrebbe essere Pastore rispetto alla gara con il Milan viste le tre gare da titolare consecutive e lo stesso discorso è applicabile a Spinazzola uscito con i crampi. Torna dunque Florenzi nella posizione di terzino destro.