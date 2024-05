TMW Fenucci: "Vogliamo trattenere tutti a Bologna. Parleremo con Thiago Motta entro due giorni"

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, presente all'evento "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale", organizzato dall'USSI a Coverciano, ha parlato della stagione dei rossoblù e del futuro di Thiago Motta e Zirkzee: "Abbiamo una partita e un terzo posto da conquistare. Sono arrivato 10 anni fa ed eravamo in Serie B, il nostro lavoro ci ha portato a un risultato impensabile, nessuno avrebbe pronosticare la Champions League. Migliorare sarà difficile ma vogliamo mantenere la nostra presenza forte nel calcio italiano. Abbiamo un azionista che ci consente di investire e quindi ci sono tutti i presupposti per poter andare avanti. Il mio percorso è stato lungo e il mio rapporto con la stampa si è evoluto nel tempo".

Pensate di poter trattenere Thiago Motta?

"Lo vorrei legare a una sedia ma non è facile. Domani o dopodomani parleremo con lui del futuro e vedremo cosa ci dirà. Il nostro desiderio sarebbe quello di continuare insieme, vedremo".

Potrà essere un film in bianco e nero per Motta?

"Speriamo che possa rimanere un film in rosso e blu. Come per tutti i giocatori che abbiamo e che vengono accostati ad altri club. In realtà abbiamo un azionista talmente forte che ci consentirà di proseguire senza vendere nessuno e cercheremo di trattenerli tutti. L'unico che è arbitro del suo destino è Zikzee che ha delle clausole ma che proveremo nelle prossime settimane a trattenere".