Ufficiale Ecco il video-annuncio del Genoa, Gilardino firma per altri 2 anni: "Il sogno continua"

vedi letture

Genoa e Alberto Gilardino ancora insieme. Per altri due anni. La strada era tracciata da diverse settimane, non erano previste sorprese o ripensamenti. Si trattava soltanto di aspettare il momento quando le parti avrebbero messo nero su bianco. E così, come accadde un anno fa nella trasferta di Roma per il match di Coppa Italia contro i giallorossi quando non fu più tecnico ad interim, l'allenatore rossoblù ha posto il suo autografo sul rinnovo di contratto ancora una volta nella Capitale. La scaramanzia ha voluto dare un po' di suspence ad un evento che era atteso e annunciato dallo stesso allenatore a più riprese nel corso delle precedenti conferenze stampa.

Ieri l'annuncio di Ottolini

A darne l'annuncio prima della partita contro la Roma è stato il direttore sportivo Marco Ottolini. "Stamattina ha firmato il contratto, possiamo dire che è ufficiale, sarà l'allenatore del Genoa per i prossimi due anni".

La gioia di Gilardino

Nel post partita l'allenatore del Grifone ha voluto esprimere la sua soddisfazione per aver raggiunto l'accordo: "Era successo già un anno e mezzo fa e lo abbiamo riproposto - ha detto in conferenza -. Sono felice, anche società e direttore sono contenti. Sono gratificato per l'opportunità che mi ha dato un anno e mezzo fa. Ripartiamo da delle basi buone e c'è la possibilità di migliorare con il collettivo".

Il video-annuncio del Genoa

Alberto Gilardino e il Genoa, dunque, continueranno insieme il proprio percorso. "Il sogno continua", sottolinea l'allenatore nel video dell'ufficialità del suo rinnovo di contratto postato dal club rossoblù sui propri canali social.