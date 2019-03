Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone - Bessa più di Rolon, Pinamonti scalpita

Calcio d'inizio: domani ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincere per archiviare il discorso salvezza: è questo l'obiettivo del Genoa, che domani pomeriggio ospiterà allo stadio "Ferraris" un Frosinone pimpante e alla disperata ricerca di punti per non retrocedere. Sfida "da tripla" verrebbe da dire, con i liguri che nelle ultime settimane hanno trovato continuità di risultati e che con un successo arriverebbero a 32 punti in classifica: non sarebbe l'aritmetica a premiare i calciatori di Prandelli, ma la distanza dalla zona rossa inizierebbe ad essere piuttosto consistente. I ciociari, che una settimana fa hanno sfiorato l'impresa contro la Roma, nelle ultime gare hanno raccolto meno rispetto a quanto seminato ed ora vogliono il successo per dare uno slancio alla parte finale della stagione.

COME ARRIVA IL GENOA - Il patron Preziosi ha fatto visita a staff tecnico e squadra nella giornata di ieri per caricare l'ambiente. Prandelli riproporrà il 4-3-3, con Lazovic e Kouamé a formare il tridente d'attacco insieme all'ormai insostituibile Sanabria. Un dubbio a centrocampo, con Bessa che si gioca il posto con Rolon; certi di una maglia dal 1', invece, Lerager e Radovanovic. Sturaro continua a mettere minuti nelle gambe (prima con la Primavera, poi in amichevole) e dovrebbe andare in panchina. In difesa, infine, avanti a Radu ci saranno i soliti Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Baroni punta sul 3-5-2 e per l'attacco pensa a Pinamonti: il giovane scuola Inter, in gol con la Roma, si contende una maglia con Ciofani per giocare accanto a Ciano. A centrocampo ci sarà Viviani in cabina di regia, con Chibsah e probabilmente Cassata ai suoi lati; sulle fasce, invece, Zampano e Beghetto, quest'ultimo in ballottaggio con Molinaro. In difesa, infine, il terzetto avanti a Sportiello vedrà Goldaniga, Salamon e Capuano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé. A disp.:: Marchetti, Jandrei, Pereira, Gunter, Schafer, Pezzella, Lakicevic, Rolon, Sturaro, Veloso, Dalmonte, Pandev, Allenatore: Cesare Prandelli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. A disp.: Iacobucci, Salvati, Brighenti, Ariaudo, Molinaro, Krajnc, Gori, Sammarco, Maiell, Valzania, Ciofani, Verde, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.