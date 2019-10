Liverpool-Salisburgo, le probabili formazioni: Haaland in dubbio

Calcio d'inizio ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Tommaso Loreto

Nella 2ª giornata del Gruppo E della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/2020 gli inglesi del Liverpool del tecnico Jürgen Klopp affrontano gli austriaci del Salisburgo del tecnico Jesse Marsch.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - I Reds, attualmente primi a punteggio pieno in Premier (21 punti in 7 partite), sono reduci dalla vittoria 1-0 fuori casa contro lo Sheffield.

Klopp, dopo aver perso all'esordio europeo contro il Napoli (Napoli-Liverpool 2-0, 17 settembre 2019), cerca il pronto riscatto affidandosi ad Adrián tra i pali, che sostituisce l'infortunato di lungo corso Alisson (vittima di un infortunio al polpaccio maturato il 10 agosto). Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez (in vantaggio su Lovren per sostituire l'infortunato Matip) e Robertson. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Henderson, Fabinho e Wijnaldum con l'ex di turno Keïta pronto a subentrare. Davanti, dove si registra l'indisponibilità di Shakiri, il tridente formato da Salah, Firmino e Mané.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - I Red Bulls sono momentaneamente al 1° posto in classifica con 25 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno vinto 4-1 in casa contro l'Austria Vienna schierando un'inedito 3-5-2.

Marsch, che vuole provare a ripetere l'ottima prestazone offerta contro il Genk nella 1ª giornata di Champions (Salisburgo-Genk 6-2, 17 settembre 2019), dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Stanković in porta (il suo dodicesimo, vista l'indisponibilità per infortunio dell'esperto Walke, sarà Coronel). Difesa, da destra a sinistra, formata da Kristensen, Ramalho, Wöber ed Ulmer. A centrocampo, dove pesano le assenze di Bernede e Mwepu, agiranno Minamino, Ashimeru, Junuzović e Szoboszlai. In attacco, al fianco di Hwang, è in dubbio la presenza dal primo minuto di bomber Haaland (17 reti in 10 partite stagionali di cui 3 in Champions League) che, in tal caso, sarebbe sostituito da Daka.