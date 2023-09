Aldo Serena verso il derby: "Lautaro ora un campione. Leao non ancora, deve segnare di più"

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Milan, commenta così il derby della Madonnina attraverso le pagine odierne del Corriere della Sera: “Lautaro ora con la leadership da capitano è un campione. In campo fa scelte precise senza mai perdere la lucidità. Leao? Ogni tanto risolve una sfida con i suoi gol, ma il suo ruolo non è come quello di Lautaro. Gioca più decentrato, lui per primo sa che potrebbe segnare di più”.

Su Thuram: “Per un centravanti una seconda punta altruista come il francese è solo manna dal cielo. Ciò premesso, Marcus deve crescere in freddezza davanti alla porta”.