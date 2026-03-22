Atalanta, il titolo del Corriere di Bergamo: "C'è il Verona, non c'è Scamacca"
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Raffaele Palladino stava pregustando una partita da giocare per la prima volta con il gruppo al completo, ma nella giornata di ieri si è fermato Gianluca Scamacca (che salterà anche la Nazionale) e così nel match di oggi alle 15 contro l'Hellas Verona l'Atalanta dovrà fare a meno del suo centravanti. "C'è il Verona, non c'è Scamacca", titola in prima pagina il Corriere di Bergamo. Che poi aggiunge: "Per ripartire in A è l'occasione giusta".
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