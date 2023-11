Gattuso insidia Juric, Tuttosport: "Il rinnovo del tecnico col Torino solo in caso di Europa"

Ivan Juric ha il contratto in scadenza con il Torino e al 99% non sarà rinnovato, a meno di colpi di scena che sarebbero clamorosi. Questo quanto riporta oggi Tuttosport, spiegando che l'attuale tecnico potrebbe restare in granata soltanto se dovesse riuscire a portare la squadra in Europa, compiendo un’impresa che ad oggi sembra molto complicata.

Ecco perché il presidente Cairo si sta comunque guardando intorno per non farsi trovare impreparato nella prossima stagione. Negli ultimi tempi sono piovute indiscrezioni su Gennaro Gattuso, già da anni nel mirino del numero uno del Toro in momenti diversi: a Marsiglia ha un contratto solo fino a giugno e in caso di rottura non è da escludere anche l'ipotesi granata.