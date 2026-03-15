Corriere della Sera: "L'Inter frena a San Siro, un pari tra le polemiche"
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Altro giro, altra frenata per l'Inter. Nel primo match del sabato di Serie A, la formazione di Chivu non va oltre l'1-1 in casa contro l'Atalanta. Dopo la rete di Pio Esposito, nel finale arriva il pari firmato Nikola Krstovic. Ma i nerazzurri protestano con l'arbitro Manganiello. Il Corriere della Sera oggi in edicola dedica spazio in prima pagina proprio a questo tema: "L'Inter frena a San Siro: un pari tra le polemiche", si legge in taglio alto.
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