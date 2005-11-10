Ufficiale Immobile a sorpresa dice addio al calcio giocato: "Devo stare di più con la famiglia"

Ciro Immobile a sorpresa dice oggi addio al calcio giocato, a 36 anni l'attaccante nato a Torre Annunziata appende le scarpe al chiodo. Lo fa sapere il Paris FC con un video pubblicato sui propri account social in cui lo stesso giocatore spiega tutto.

"Scelta difficile, ma ora ho nuovi progetti futuri"

Nel filmato, Immobile si rivolge ai compagni di squadra e dice: "So che è un momento duro per me, perché vado a concludere un grande momento della mia vita. Amo questo lavoro, con tutto il mio cuore, ma devo dire onestamente con tutto me stesso com'è la situazione adesso. E non è una scelta facile, perché siete dei grandi ragazzi e una grande famiglia, sono felice di tutti e mi trovo bene con ognuno di voi, anche l'allenatore e lo staff. Ma per me ora è tempo di stare di più con la mia famiglia (si emoziona, ndr) perché loro sono venuti con me ovunque: ho avuto bisogno di loro per 17 anni, ora sono io che servo a loro. La mia decisione è presa, smetto di giocare e auguro il meglio a tutti. Ci rivedremo, tornerò comunque a Parigi per le partite perché vi voglio tanto bene. Non siate tristi per me, perché io sarò felice di stare con la mia famiglia e di vivere nuovi progetti futuri".

Il messaggio del Paris FC

Subito dopo la società della capitale francese, l'ultima nella carriera da professionista di Immobile, ha anche pubblicato un post di saluti: "Grazie per la tua eccezionale carriera, Ciro Immobile", con l'emoticon di un cuore azzurro.