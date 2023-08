Il Mattino in prima pagina sul mercato azzurro: "Osi d'Arabia, il Napoli dice no"

"Osi d'Arabia, il Napoli dice no". Titola così questa mattina in edicola il quotidiano Il Mattino, parlando del mercato in uscita del Napoli. Il nigeriano deve ancora rinnovare il proprio contratto con la società partenopea e rimane sulla lista di molti club, fra cui quelli dell'Arabia Saudita. Tuttavia il club campione d'Italia non sembra intenzionato a lasciar partire il proprio centravanti.