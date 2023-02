Tuttosport: "Tutti pazzi per Krasniqi: su di lui Torino, Genoa, Sassuolo, Udinese e Fiorentina"

Ha catturato l'attenzione di tutti giovedì sera in Conference League. E ora tutti si chiedono: chi è Krasniqi? Come spiegato da Tuttosport, dopo la prestazione memorabile in Europa contro la Lazio, il Cluj ha ricevuto una miriade di chiamate per il nuovo jolly offensivo arrivato a gennaio. Probabile che il club rumeno si goda ancora per poco il proprio gioiellino, perché osservatori di Sassuolo, Udinese, Genoa, Fiorentina e Maiorca sono rimasti a bocca aperta. Pure il Torino di Juric avrebbe annotato il nome del giovane kosovaro, vista l’abilità di Krasniqi nel dribbling e le sue doti da assist-man e finalizzatore. D'altronde un talento così a prezzi del genere è un affare troppo succulento da lasciarsi scappare.