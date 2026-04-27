Il Toro rimonta l'Inter, la Juve fa 0-0 con il Milan. La Stampa commenta: "Pari d'oro"
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"Pari d'oro" scrive oggi La Stampa in edicola commentando così il doppio pareggio delle torinesi contro le milanesi nell'ultimo turno di campionato. Due a due in rimonta del Toro di D'Aversa contro la capolista Inter. Dopo il doppio svantaggio firmato Thuram-Bisseck, i granata hanno trovato il pari con le reti di Simeone e Vlasic (rigore) regalando un sorriso ai tifosi a salvezza ormai acquisita.
Zero a zero scialbo e deludente dal punto di vista dello spettacolo invece a San Siro tra Milan e Juventus. Traversa di Saelemaekers e gol annullato a Thuram gli unici due veri brividi in una gara con poche emozioni. Rossoneri e bianconeri si accontentano del punticino che li avvicina alla prossima Champions.
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