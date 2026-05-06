Juve, si decide mercato e futuro. QS in prima pagina: "Volata da euro brividi"
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"Juve, volata da euro brividi": quello appena citato è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. La squadra di Spalletti ha ancora a disposizione tre gare per centrare il quarto posto: con la qualificazione alle prossima Champions, si decide sia il mercato che potrà fare il club in estate che il futuro di molti protagonisti in bianconero.
Spazio anche ai campioni d'Italia, di cui il quotidiano ha parlato così: "I piani di Chivu dopo il trionfo: Paz diventa l'obiettivo n. 1". Già individuato il regalo scudetto: piace e non poco il fantasista del Como, che a fine stagione tornerà al Real Madrid ma potrebbe giocare nuovamente in Serie A.
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