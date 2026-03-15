L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter avvelenata. Frena con la Dea, arbitro nel mirino"
TUTTO mercato WEB
"Inter avvelenata". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all'indomani del pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta. Non basta Pio Esposito, la Dea pareggia e il club nerazzurro mette nel mirino l'arbitro Manganiello, contestando il gol di Krstovic e reclamando un rigore su Frattesi. Espulso Chivu.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Pronostici
Calcio femminile