L'Atalanta mastica amaro, L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Solo 0-0 col Genoa
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Pareggio casalingo per l'Atalanta. La squadra di Raffaele Palladino non è andata oltre lo 0-0 alla New Balance Arena contro la squadra alleata da Daniele De Rossi. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta, solo 0-0 col Genoa".
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