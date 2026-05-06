L'Inter spinge, ma la Juve chiama. Corriere dello Sport apre: "Muha, il dispetto"
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"Muha, il dispetto": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scontro totale su Muharemovic: mossa a sorpresa del club di Elkann. L'Inter spinge per chiudere, ma la Juve chiama il Sassuolo. Ausilio ha impostato l'affare con Carnevali, Ottolini prova a riportare a Torino il difensore facendo leva anche sul 50% della rivendita.
Spazio anche alla sponda rossonera di Milano con questo titolo: "Leao agita i pensieri del Milan". Un anno da incubo per Rafa. Dal 2019 mai così male in rossonero: ha completato solo 24 dribbling su 56 e il gol gli manca da 65 giorni. Conferma in bilico.
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