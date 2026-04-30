Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 30 aprile
Tanto spazio dedicato al calcio nelle prime pagine lanciate oggi, giovedì 30 aprile, in edicola dai principali giornali sportivi italiani e stranieri. Da un lato spicca il racconto esclusivo di Simone Inzaghi a distanza di quasi un anno dall'addio all'Inter dopo un'avventura epica da allenatore nerazzurro, tra passato, Champions League e Cristian Chivu oggi.
Tanto mercato poi, Nico Paz che potrebbe rimanere al Como o cambiare meta del futuro qualora José Mourinho decidesse davvero di tornare al Real Madrid e lasciare dunque il Benfica. Mentre Spalletti si mette in contatto telefonico con Bernardo Silva per cercare di convincerlo ad approdare alla Juventus, Romelu Lukaku e quella rottura con il club azzurro lo avrebbe spinto a offrirsi clamorosamente al Milan. Mentre Lewandowski sembra voler salutare il Barcellona da parametro zero e vestire la maglia bianconera la prossima stagione.
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