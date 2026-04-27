Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 27 aprile
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Lo Scudetto che si avvicina sempre più sulle maglie dell'Inter è uno degli argomenti principali trattato quest'oggi, lunedì 27 aprile 2026, sulle prime pagine dei quotidiani. Nonostante il 2-2 in casa del Torino, i nerazzurri sono ormai a un passo dalla vittoria del Tricolore: già nel prossimo weekend la squadra di Chivu potrebbe festeggiare il titolo.
Spazio poi agli altri temi del campionato e allo 0-0 di San Siro tra Milan e Juventus che rianima la corsa Champions. Ai rossoneri di Allegri mancano 6 punti per blindare la qualificazione, Roma e Como invece restano in scia dei bianconeri.
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