Milan-Juve attacchi in cerca d'autore. QS in apertura: "Caccia ai gol da Champions"

"Caccia ai gol da Champions" scrive il QS in apertura quest'oggi. Domani sera Milan-Juve che vale un posto per la prossima Champions League. Bianconeri e rossoneri con lo stesso problema: attacchi in cerca d'autore. Da una parte Leao, dall'altra David. In panchina allenatori esperti e vincenti come Max Allegri e Luciano Spalletti.

Il futuro di Cesc - "Idea Chelsea per Fabregas: 'Ma ora penso al Como'". "Se è una situazione ambigua il fatto che Suwarso non si opporrebbe a un mio passaggio al Chelsea? Non devo dire niente, perché non ho sentito niente del presidente: voi dite così, io non so nulla al riguardo. Sarebbe stupido adesso pensare a cose che non sono importanti. Penso che continuerò a essere allenatore del Como: la mia esperienza come giocatore mi fa stare tranquillo”" ha detto il tecnico rispondendo così alle voci sul Chelsea.