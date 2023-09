Napoli, Zielinski pronto al dialogo. Gazzetta: "No all'Arabia un segnale. Disposto al rinnovo"

Piotr Zielinski è disposto a prolungare col Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il polacco, dopo aver rifiutato una proposta da 15 milioni annui da parte dell’Al Ahli, è rimasto in Campania pur col contratto in scadenza nel 2024.

Adesso, nonostante i dialoghi col club interrotti a giugno, il centrocampista sta valutando con attenzione anche la possibilità di guadagnare meno pur di rimanere al centro di un progetto che lo vede protagonista. In estate, Sarri lo voleva alla Lazio per rimpiazzare Milinkovic-Savic e gli offrì 3,5 milioni all’anno fino al 2026, mentre De Laurentiis gli ha proposto durata analoga ma con stipendio ribassato a 2,5 milioni.

Non conclusosi il passaggio in biancoceleste, Zielinski ora è pronto a riaprire i contatti col Napoli, e viceversa, il club partenopeo non vuole perdere l’ex Empoli a zero.