Nuova Inter, il Corriere dello Sport stamani in prima pagina: "Chivu, si cambia!"
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In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere delle Sport come titolo principale propone quello riportato di seguito: "Chivu, si cambia!". Nuova Inter: dal 21° scudetto alle mosse di mercato, più potere a Cristian e rinnovo fino al 2028. Assalto a Paz, Koné e Palestra. Moratti: "Nico meraviglioso". L'argentino tornerà al Real: Marotta ci prova.
Si parla anche di campionato, con la corsa alla zona Champions che si riaccende. Ecco il titolo sulla partita di ieri sera: "Poker Roma: Gasp a -1 dalla Juve". 4-0 alla viola: Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli travolgono Vanoli. Per l'Europa che conta è tutto aperto.
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