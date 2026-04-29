Reazione Atalanta, L'Eco di Bergamo in apertura: "Ritrovarsi per chiudere bene"
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Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con un titolo dedicato alla formazione calcistica cittadina: "Atalanta, ritrovarsi per chiudere bene e guardare al futuro". I nerazzurri vengono da un momento di calo: in campionato 1 punto nelle ultime 3 partite, mentre in Coppa Italia sono stati eliminati dalla Lazio.
Al momento la compagine di Palladino è al settimo posto a quota 54, a -7 dalla Roma sesta. C'è la possibilità che non vada neanche in Europa, quindi occorre dare una svolta nelle ultime 4 giornate quantomeno per finire al meglio la stagione e arrivare con la giusta serenità all'estate (che si annuncia intensa a livello di mercato).
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