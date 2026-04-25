Rivoluzione rossonera per vincere, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sorloth, sì al Milan"
TUTTO mercato WEB
"Sorloth, sì al Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Via alla rivoluzione rossonera per tornare a vincere. Caccia al centravanti, nel mirino il giocatore dell'Atletico Madrid. È il numero 9 norvegese il prescelto dalla formazione di Max Allegri per rinforzare l'attacco. E la doppietta è pronta: Goretzka è vicino.
Scudetto rinviato - "Il Napoli rinvia la festa Inter": nel taglio alto spazio alla vittoria per 4-0 del Napoli sulla Cremonese nel primo anticipo di campionato. Azzurri scatenati, Cremo travolta. Chivu può vincere lo Scudetto il 2 maggio senza giocare oppure il giorno dopo a San Siro contro il Parma.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski e Goretzka. Sogno Bernardo Silva
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile