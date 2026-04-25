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Rivoluzione rossonera per vincere, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sorloth, sì al Milan"

Rivoluzione rossonera per vincere, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sorloth, sì al Milan"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Sorloth, sì al Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Via alla rivoluzione rossonera per tornare a vincere. Caccia al centravanti, nel mirino il giocatore dell'Atletico Madrid. È il numero 9 norvegese il prescelto dalla formazione di Max Allegri per rinforzare l'attacco. E la doppietta è pronta: Goretzka è vicino.

Scudetto rinviato - "Il Napoli rinvia la festa Inter": nel taglio alto spazio alla vittoria per 4-0 del Napoli sulla Cremonese nel primo anticipo di campionato. Azzurri scatenati, Cremo travolta. Chivu può vincere lo Scudetto il 2 maggio senza giocare oppure il giorno dopo a San Siro contro il Parma.

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