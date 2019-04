Adnan e un cucchiaio da dimenticare. I Galaxy lo sbeffeggiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella contro il Los Angeles Galaxy sarà una partita che Ali Adnan, esterno classe ‘93 di proprietà dell’Udinese, ricorderà a lungo. Non solo per il grossolano errore dagli undici metri, ma anche per essere stato sbeffeggiato dal club californiano sul proprio profilo Twitter ufficiale. Al 2° minuto della sfida fra Galaxy e Vancouver Whitecaps – club in cui milita l’iraqueno – l’arbitro infatti concede un calcio di rigore ai canadesi con Adnan che prende la palla e si presenta sul dischetto. La conclusione dell’ex Udinese e Atalanta è però di quelle da dimenticare: un cucchiaio che si trasforma in una ciabattata facile preda del portiere avversario. Un errore pesante, visto che la gara finirà 2-0 con un altro ex della Serie A come Zlatan Ibrahimovic a segno.

Proprio l’ex di Milan, Inter e Juventus viene chiamato in causa dal club di Los Angeles su Twitter per sbeffeggiare Adnan. Il club ha infatti pubblicato il video del calcio di rigore commentandolo con la scritta “Dare to Zlatan?” (che suona come “osi sfidare Zlatan?”).