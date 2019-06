Asian Champions League, Cannavaro elimina Pellè agli ottavi

Fabio Cannavaro ha la meglio su Graziano Pellé. Nel derby italiano in Asian Champions League la spunta il Guangzhou Evergrande, che ha la meglio dello Shandong Luneng ai calci di rigore. 2-1 all'andata per l'Evergrande, 3-2 dopo i tempi supplementari al ritorno degli ottavi di finale per il Luneng. Decisivo il rigore fallito da Cui Peng. In gol nei 120' Fellaini (Shandong Luneng) e Paulinho (Guangzhou Evergrande, doppietta).