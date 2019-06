Coppa d'Africa, i convocati del Sudafrica: Bafana Bafana fatti in casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la lista dei ventitre del Sudafrica per la Coppa d'Africa 2019 che a giorni prenderà il via in Egitto.

Portieri: Darren Keet (Bidvest Wits), Rowen Williams (SuperSport United), Bruce Bvuma (Kaizer Chiefs)

Difensori: Daniel Cardoso (Kaizer Chiefs), Ramahlwe Mphahlele (Kaizer Chiefs), Thulani Hlatshwayo (Bidvest Wits), Innocent Maela (Orlando Pirates), Sifiso Hlanti (Bidvest Wits), Buhle Mkhawanazi (Bidvest Wits), Thamsanqa Mkhize (Cape Town City)

Centrocampisti: Bongani Zungu (Amiens, Francia), Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns), Dean Furman (SuperSport United), Kamohelo Mokotjo (Brentford, Inghilterra), Tiyani Mabunda (Mamelodi Sundowns), Thulani Serero (Vitesse Arnhem, Olanda), Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Attaccanti: Lebo Mothiba (Strasburgo, Francia), Percy Tau (Royal Union Saint-Gilloise, Belgio), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam, Olanda), Lebogang Maboe (Mamelodi Sundowns), Sibusiso Vilakazi (Mamelodi Sundowns).