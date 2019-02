© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' in Cina da pochi giorni, ma Marek Hamsik si sta ambientando tra le file del Dalian Yifang. Cosi l'ex capitano del Napoli ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al sito ufficiale del club cinese: "Farò del mio meglio per il Dalian, come fatto al Napoli". Lo slovacco, proprio come all'ombra del Vesuvio, veste la maglia numero 17.