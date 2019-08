Jiangsu, seconda senza vittorie per Miranda: 2-2 col Dalian, Eder gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda partita e secondo pareggio per 2-2 per Miranda con la maglia del Jiangsu Suning. Dopo i soli 3' contro il Guangzhou R&F, stavolta l'ex nerazzurro ha giocato tutti i 90' in casa del Dalian Yifang FC. Un altro 2-2, stavolta è andato in gol anche l'italiano Eder.