Montreal Impact, Lappalainen tra i migliori della 21^a giornata

Lassi Lappalainen, attaccante del Montreal Impact in prestito dal Bologna, è tra i migliori giocatori della 21esima giornata. Come riportato dal profilo Twitter ufficiale della MLS, il calciatore finlandese potrà essere scelto come miglior giocatore dopo la doppietta messa a segno all'esordio.