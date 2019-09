© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell'amichevole notturna tra Brasile e Colombia la più bella notizia - per il calcio in generale - è il ritorno al massimo di Neymar. Fuori da tre mesi per un problema fisico, nella notte l'asso verdeoro è tornato in campo e l'ha fatto al meglio: un gol e un assist nel 2-2 finale. E una bella notizia per il PSG, che lo aspetta dopo averlo trattenuto nonostante le trattative con Real Madrid e Barcellona.