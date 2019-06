© foto di PhotoViews

Il Senegal ha avviato con un successo (2-0 ai danni della Tanzania) il proprio cammino nella Coppa d'Africa 2019: a segno anche Keita Baldé Diao, attaccante in forza all'Inter sino al prossimo 30 giugno. "Una bella vittoria per debuttare bene in questo torneo", ha commentato il classe '95 tramite il proprio canale Instagram.