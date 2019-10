Son sul derby delle due Coree: "Un miracolo esserne usciti interi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Tottenham Son Heung-min, ha parlato del "derby fantasma" tra Corea del Sud e Corea del Nord, secondo incontro della storia del calcio tra le due nazioni in conflitto per decenni dopo che il primo ebbe luogo nel 1990: "E' stato un miracolo essere tornati tutti interi ai rispettivi club - ha ammesso il giocatore degli Spurs - Mi dispiace non aver vinto ma vista l'aggressività in campo è già tanto non aver subito infortuni. I giocatori della Corea del Nord erano molto nervosi e aggressivi in ogni occasione. Sono volate anche molte parolacce". La partita si è svolta in uno stadio completamente vuoto a Pyeongyang e non ci sono né immagini né resoconti media di ciò che è avvenuto nel corso del match terminato 0-0.