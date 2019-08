Super League, prima vittoria per Donadoni. A segno Lavezzi e Arnautovic

© foto di Insidefoto/Image Sport

Buona la seconda. Roberto Donadoni ha conquistato la sua prima vittoria da allenatore dello Shenzhen. La sua squadra ha rifilato un rotondo 4-0 al Guangzhou R&F, un successo che ha permesso il ritorno alla vittoria dopo oltre tre mesi. In giornata, successo anche per l'Hebei di Lavezzi (a segno dal dischetto) e lo Shanghai SIPG: quest'ultimo s'è imposto 5-1 contro il Tianjin Teda anche grazie a una rete dell'ex Inter Arnautovic. Ecco i risultati delle gare disputate in giornata.

Beijing Renhe-Hebei 1-2

Shanghai SIPG-Tianjin Teda 5-1

Shenzhen-Guangzhou R&F 4-0