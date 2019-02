TMW - Tractor Sazi, offerta per Acquafresca. L’attaccante valuta

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Robert Acquafresca, centravanti in uscita dal Sion, potrebbe essere in Iran. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore, che ha rifiutato un’offerta presentatagli dal Miami United, sta valutando la proposta presentata dal Tractor Sazi che ha messo sul piatto un contratto di 18 mesi. Per il club iraniano è tesserata da pochi giorni un’altra vecchia conoscenza della nostra Serie A come Kevin Constant.