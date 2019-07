© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il selezionatore della Tunisia Alain Giresse ha parlato in zona mista dopo il k.o. contro la Nigeria nella finale per il terzo posto di Coppa d'Africa: "È stata una partita difficile, eravamo molto stanchi. Abbiamo perso due giocatori per infortunio, anche se adesso non è possibile fare stime sull'entità delle lesioni. È la prima semifinale dal 2004, ed è arrivata quando il numero di squadre nel torneo è stato esteso a ventiquattro. Le nostre prestazioni hanno dimostrato che il calcio tunisino è in crescita".