Alain Giresse è il nuovo Commissario Tecnico del Kosovo. Il francese, che compirà 70 anni ad agosto, torna ad allenare a tre anni di distanza dalla fine dell'esperienza sulla panchina della Tunisia. Ha guidato anche le Nazionali di Mali, Senegal, Gabon, Georgia, oltre a Paris Saint-Germain e Tolosa.

OFFICIAL | 🇫🇷 Alain Giresse is the new head coach of #Kosova National Football Team. #WelcomeGiresse 🇽🇰 pic.twitter.com/hjAxl2aiDC

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) February 23, 2022