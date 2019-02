UFFICIALE: Damiao vola in Giappone. Ha firmato con il Kawasaki Frontale

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il nome di Leandro Damiao, attaccante brasiliano classe '89, è stato in voga per molte sessioni di mercato per quanto riguarda alcuni club di Serie A, in primis il Napoli. Ma, se si eccettuano sei mesi in prestito al Betis, il giocatore alla fine è sempre rimasto in Brasile. Adesso ha lasciato il suo paese, e il Santos, ma per approdare nel calcio giapponese, dato che ha firmato un contratto di un anno con il Kawasaki Frontale.