Ufficiale Ricordate Leandro Damião? E' tornato in Brasile dopo quattro anni in Giappone

vedi letture

Leandro Damião torna a giocare in Brasile dopo una lunghissima parentesi in Giappone. L'attaccante classe '89 che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Kawasaki Frontale è ufficialmente un nuovo calciatore del Coritiba.

Damiao viene ricordato in Italia soprattutto per quanto accadde nell'estate 2013. Vestiva la maglia dell'Internacional e il Napoli, su indicazione di Rafa Benitez, fece di tutto per portarlo in Italia sia prima che dopo l'acquisto di Gonzalo Higuain. La trattativa non decollò con Damiao che poi solo nel 2016 sarebbe sbarcato in Europa per una brevissima parentesi al Betis Siviglia.

Di quella trattativa, un paio di anni dopo, parlò così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Higuain ha una grande famiglia, è persona pulita, leale, eduicata, trasparente, una bella persona. Il 'Pipita è stata una nostra intuizione, non di Benitez. Lui voleva Leandro Damiao".