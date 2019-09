UFFICIALE: L'ex Toro e Bari Basha in Australia. Riparte da Melbourne

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova avventura per il centrocampista albanese Migjen Basha, calciatore classe '87 che in Italia ha vestito le maglie di Lucchese, Viareggio, Rimini, Frosinone, Atalanta, Torino e Bari. Il calciatore nato a Losanna ha lasciato l'Aris Salonicco per trasferirsi in Australia: ha firmato col Melbourne Victory.