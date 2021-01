Torino e le dolenti note nella ripresa. Parma, non v'è traccia di rigori contro

Momento non propriamente positivo della stagione quello che sta attraversando il Parma che non vince da sei gare in A. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. Risultati che hanno portato i ducali in piena zona calda della classifica. Il Torino però è messo sicuramente peggio rispetto ai gialloblu. Il pareggio ottenuto a Napoli ha risollevato il morale dei granata che però sono ultimi, hanno vinto una sola partita dall'inizio di questo campionato ed hanno anche la peggior difesa del torneo con 32 gol subiti.

Quello di Parma non è un terreno amico per i granata, che si sono imposti in quel campo due sole volte in A, tre si tiene conto anche delle partite per la B (contro le dieci totali dei padroni di casa). L'ultima affermazione del Toro però non è molto lontana perché è il 2-0 del 22 marzo 2015 con gol di Maxi Lopez e Basha.

Il Parma assieme al Crotone è la squadra di A ad aver mandato a rete il minor numero di calciatori diversi (6). Contributo dalla panchina assente per i gialloblu con zero gol realizzati da giocatori entrati a partita in corso. Sempre il Parma è l'unica squadra nella massima categoria a non aver avuto un rigore contro. Le dolenti note per il Torino arrivano nei secondi tempi. Se le partite fossero finite all'intervallo, la squadra di Giampaolo sarebbe addirittura a 22 punti e avrebbe dietro anche squadroni come Juventus e Inter. Sono però ben 14 i punti persi nei secondi tempi e non c'è nessuno che abbia fatto peggio del Toro in questo senso.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

10 vittorie Parma

5 pareggi

3 vittorie Torino

27 gol fatti Parma

13 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1959/1960 Serie B Parma vs Torino 0-2

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Torino 3-2