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Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta

Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimontaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

L'Aston Villa intravede già la semifinale, ma guai a parlare di verdetti scritti. Dopo il successo dell'andata e un rassicurante doppio vantaggio, gli inglesi tornano davanti al proprio pubblico con la concreta possibilità di proseguire il cammino europeo. Dall'altra parte, però, il Bologna non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa: servirà una prova di carattere, coraggio e qualità per ribaltare una sfida che appare in salita, ma non impossibile. Novanta minuti per inseguire un'impresa e riscrivere la storia.

Pronostico Aston Villa-Bologna quote


L'Aston Villa si presenta forte di numeri solidissimi: 10 vittorie in undici gare europee stagionali certificano un percorso quasi impeccabile e confermano la mano esperta di Unai Emery, sempre più vicino a centrare la seconda semifinale continentale nelle ultime tre stagioni. Allo stesso tempo però, il Bologna arriva con il vento in poppa: la formazione di Vincenzo Italiano ha infilato sette successi consecutivi in trasferta in tutte le competizioni, un filotto che alimenta ambizioni e fiducia. Numeri che tengono aperta la porta a un'impresa difficile, ma tutt'altro che impossibile. E nelle Aston Villa-Bologna, l'esito 2 è offerto a:

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Aston Villa Bologna pronostico, i precedenti


Il bilancio dei precedenti tra Aston Villa e Bologna è tanto breve quanto netto: tre confronti ufficiali, tre vittorie per gli inglesi, con sei gol realizzati e uno soltanto incassato. Un dominio che, finora, non ha lasciato spazio a repliche.

Il primo incrocio risale alla fase a gironi della Champions League 2024/25, quando i villans si imposero 2-0 al Villa Park grazie alle reti di McGinn e Duran. Il secondo capitolo coincide con la gara inaugurale di questa Europa League, sempre a Birmingham, decisa ancora una volta dal capitano McGinn. Infine, il terzo e ultimo precedente è il 3-1 dell'andata, che ha indirizzato la sfida in favore degli inglesi.

Numeri che rendono la missione del Bologna ancora più affascinante: i rossoblù scendono in campo con l'obiettivo di invertire il trend e scrivere, per la prima volta, una pagina diversa in questo confronto.

Pronostico marcatore Aston Villa-Bologna


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Aston Villa e Bologna potrebbe esserci Jonathan Rowe. L'esterno offensivo si è già messo in evidenza nella gara d'andata: nonostante la sconfitta dei rossoblù, è stato un'autentica spina nel fianco per la difesa dei villans, creando costantemente pericoli con le sue accelerazioni e i suoi inserimenti. Dopo diversi tentativi, è riuscito anche a trovare il gol, premiando una prestazione di grande intraprendenza.

Il momento, inoltre, è decisamente positivo: con tre reti nelle ultime quattro partite giocate da titolare, il classe 2003 arriva alla sfida di ritorno con fiducia e ambizione. Nella notte inglese, proverà ancora una volta a incidere, con l'obiettivo di riaccendere le speranze del Bologna e firmare un'altra giocata decisiva. E nelle scommesse Aston Villa-Bologna, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Aston Villa-Bologna è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 16 aprile alle 21:00 al Villa Park di Birmingham. La partita sarà visibile Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

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