Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989

Domenica alle 18:00 il Sinigaglia sarà teatro di una delle sfide più interessanti della 29esima giornata di Serie A. Como e Roma si affrontano in un match che mette in palio punti pesantissimi nella corsa qualificazione alla prossima Champions League.

Pronostico Como-Roma quote

Grazie al successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Cagliari, ilha superato proprio lain classifica, prendendosi momentaneamente il quarto posto. I lombardi arrivano alla sfida con grande fiducia e domenica andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva, anche se il rendimento interno invita alla prudenza: nelle ultime 5 gare giocate in casa sono infatti arrivate due sconfitte. Situazione opposta per i giallorossi, reduci dalla pesantissima battuta d'arresto contro il Genoa. La squadra capitolina è stata agganciata dal Como e vede avvicinarsi pericolosamente anche la Juventus: serve quindi una prova di carattere per restare in piena corsa Champions. A preoccupare, però, è soprattutto il rendimento lontano dall'Olimpico, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre trasferte. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

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Como Roma pronostico, i precedenti

Guardando ai precedenti, il bilancio complessivo sorride alla Roma. Nei 30 confronti disputati contro il Como, i giallorossi hanno infatti ottenuto 16 vittorie, a fronte delle 6 dei lariani e di 8 pareggi. La squadra capitolina arriva inoltre da due successi consecutivi senza subire reti negli scontri diretti, compreso il più recente: la gara d'andata dell'Olimpico, decisa dall'1-0 firmato da Wesley. Attenzione però al fattore campo: sulle rive del lago, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, la Roma ha perso gli ultimi due precedenti e non vince addirittura dal 1989.

Pronostico marcatore Como-Roma

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Como e Roma potrebbe esserci. L'esterno croato, dopo un avvio di stagione altalenante e con poco spazio nelle rotazioni di Fabregas, sta vivendo un momento di grande crescita. Tutto è cambiato con il gol allo scadere contro il Bologna, rete che ha regalato un prezioso pareggio ai lariani e che ha dato il via a un periodo molto positivo: da allora è diventato un punto fermo della squadra, trovando la via del gol anche contro Lazio, Torino e Napoli in Coppa Italia. Nell'ultimo turno è tornato titolare dopo un piccolo infortunio che lo aveva costretto a saltare due partite e ha subito lasciato il segno, firmando la rete decisiva nel 2-1 contro il Cagliari. Un segnale chiaro di come il croato possa essere uno degli uomini chiave anche nella sfida del Sinigaglia. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Como-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 marzo alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

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