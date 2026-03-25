Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Dopo l'impresa del 2022, il Galles sogna di tornare ancora una volta al Mondiale. Il cammino verso la qualificazione passa però dalla sfida contro la Bosnia-Erzegovina, primo ostacolo in un match che si preannuncia combattuto. Le due nazionali si affronteranno giovedì 26 alle 20:45 a Cardiff, dove i gallesi proveranno a sfruttare il fattore campo per iniziare al meglio il loro percorso.
Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina quote
Il Galles arriva alla sfida con grande fiducia dopo aver conquistato due vittorie nelle ultime due partite del girone di qualificazione, risultati che gli hanno permesso di guadagnarsi l'accesso ai playoff e la possibilità di inseguire la seconda qualificazione consecutiva a un Mondiale, per la prima volta nella sua storia. La squadra guidata da Craig Bellamy potrà inoltre contare su un rendimento molto positivo tra le mura amiche, dove ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei gare ufficiali.
Dall'altra parte, la Bosnia-Erzegovina ha visto sfumare la qualificazione diretta a causa del pareggio nello scontro diretto dell'ultima giornata contro l'Austria. Nonostante ciò, la formazione bosniaca arriva alla trasferta di Cardiff con buone sensazioni, forte di una striscia di quattro partite consecutive senza sconfitte lontano da casa e con l'obiettivo di tornare a disputare un Mondiale dopo l'ultima partecipazione del 2010. E nelle Galles-Bosnia Erzegovina, l'esito GOAL è offerto a:
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Galles Bosnia-Erzegovina pronostico, i precedenti
I precedenti tra Galles e Bosnia-Erzegovina sono pochi e favorevoli alla formazione balcanica. Le due nazionali si sono affrontate soltanto quattro volte nella loro storia, di cui due in gare ufficiali, col Galles che non è mai riuscito a imporsi. Il bilancio conta infatti due vittorie della Bosnia (entrambe per 2-0) e due pareggi a reti inviolate. L'ultimo confronto risale al 2015, nel Girone B delle qualificazioni agli Europei, quando la Bosnia si impose 2-0 grazie alle reti di Djuric e Ibisevic.
Pronostico marcatore Galles-Bosnia Erzegovina
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina spicca il nome di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco sta vivendo un momento di forma incredibile: da quando è arrivato allo Schalke ha collezionato 6 gol e 3 assist in 8 partite, numeri che testimoniano il suo grande impatto con la nuova squadra. Rinato dopo l'addio alla Fiorentina, il veterano dell'attacco proverà a trascinare la Bosnia verso un traguardo storico, guidando la nazionale nella corsa alla qualificazione mondiale. E nelle scommesse Galles-Bosnia Erzegovina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
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Dove vedere Galles-Bosnia Erzegovina in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Galles-Bosnia Erzegovina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 26 marzo alle 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
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