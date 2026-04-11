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Colin Baker, One-Club Man. La leggenda del Cardiff City

Colin Baker, One-Club Man. La leggenda del Cardiff City
Oggi alle 07:21Accadde Oggi...
Redazione TMW
Colin Baker (1934–2021) è stato un calciatore gallese, considerato una vera leggenda del Cardiff City, club in cui ha trascorso l'intera carriera professionistica, È scomparso all'età di 86 anni proprio l'11 aprile 2021.È scomparso a 86 anni

Dilettantismo e Servizio Militare: Firmò per il club come dilettante nel 1953, mentre svolgeva il servizio nazionale nella Royal Air Force.
"One-Club Man": Baker è considerato uno dei più grandi centrocampisti (wing-half) nella storia dei "Bluebirds". Ha trascorso l'intera carriera professionistica (13 anni) al Cardiff City, collezionando 328 presenze ufficiali.
Successi: Fu un pilastro della squadra che conquistò la promozione in First Division nel 1960 e vinse la Coppa del Galles per ben quattro volte.

Nazionale Gallese
Mondiali 1958: Fece parte della spedizione del Galles ai Mondiali in Svezia, l'unica partecipazione del paese fino al 2022. Debuttò proprio durante il torneo nel pareggio per 1-1 contro il Messico.
Presenze totali: In totale ha vestito la maglia della nazionale per 7 volte tra il 1958 e il 1961.
Dopo il ritiro, rimase profondamente legato al club, occupandosi anche della gestione della lotteria ufficiale della squadra insieme ad ex compagni.

Il debutto mondiale nel 1958
Il momento più alto della sua carriera internazionale coincise con l'unica partecipazione del Galles ai Mondiali nel XX secolo
Convocazione a sorpresa: Baker stava giocando per la nazionale Under-23 quando ricevette la chiamata inaspettata per la spedizione in Svezia del 1958.
Esordio contro il Messico: Il suo debutto assoluto con la maglia della nazionale avvenne proprio durante il torneo, nella partita terminata 1-1 contro il Messico.
Pele e i quarti di finale: Fece parte del gruppo che raggiunse i quarti di finale, dove il Galles fu eliminato dal Brasile grazie a un gol del diciassettenne Pelé

Curiosità e vita post-ritiro
Record delle sostituzioni: Baker detiene un primato statistico curioso: fu il primo giocatore del Cardiff City a essere mai sostituito durante una partita ufficiale (accadde nel 1965 a causa di un infortunio).
Legame eterno: Dopo il ritiro nel 1966, non abbandonò mai il club. Per anni gestì la lotteria ufficiale del Cardiff City insieme all'ex compagno di squadra Derek Tapscott.

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