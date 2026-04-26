Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019

La 34esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Lazio e Udinese. All'Olimpico va in scena una sfida tra due squadre che, pur non avendo più obiettivi concreti di classifica, vogliono onorare il finale di stagione e difendere il proprio orgoglio.

Pronostico Lazio-Udinese quote

Nonostante una stagione complessa sotto molti aspetti, lasembra aver ritrovato fiducia nel momento decisivo. La qualificazione alla finale di Coppa Italia ha dato nuova linfa all'ambiente, ma è soprattutto il rendimento recente in campionato a confermare la crescita: tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, impreziosite da prestazioni di spessore come quella offerta sul campo del Napoli.

L'Udinese, invece, continua a viaggiare a corrente alternata, in linea con quanto visto per gran parte della stagione. Dopo la pesante sconfitta nell'ultimo turno contro il Parma, i friulani arrivavano da risultati più convincenti, come il pareggio con il Como e il successo contro il Milan. Resta comunque positivo il rendimento lontano da casa, con due vittorie nelle ultime due trasferte. E nelle Lazio-Udinese, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Lazio-Udinese: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.05 8.00 info 1.05 1.05 info 1.04 1.04 info 1.05 1.05 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Lazio Udinese pronostico, i precedenti

Sono 105 i precedenti tra Lazio e Udinese, con i biancocelesti avanti nel bilancio complessivo grazie a 48 vittorie, contro le 29 dei friulani e 28 pareggi. Tuttavia, la storia recente racconta uno scenario diverso, più favorevole ai bianconeri: nelle ultime quattro sfide sono arrivati due pareggi e due successi dell'Udinese, mentre la Lazio non vince contro i friulani dalla stagione 2023/24.

L'incrocio più recente, quello dell'andata, si è chiuso sull'1-1, con l'autogol di Solet e il pareggio in extremis firmato da Davis. Per ritrovare invece un successo della Lazio all'Olimpico in Serie A bisogna tornare al 2019, quando i biancocelesti si imposero con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Immobile e al gol di Luis Alberto.

Pronostico marcatore Lazio-Udinese

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Lazio e Udinese potrebbe esserci. Il centrocampista, in prestito dal Galatasaray, non trova la via del gol dallo scorso gennaio, ma continua a distinguersi con prestazioni importanti con cui trascina i bianconeri. L'ultima, a San Siro contro il Milan, ha confermato i segnali di crescita, mostrando un giocatore sempre più vicino ai suoi livelli migliori. Ora lo attende la trasferta contro la Lazio, in uno stadio che conosce molto bene: chissà che proprio all'Olimpico non possa ritrovare il gol e dare continuità alle buone sensazioni delle ultime settimane. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lazio-Udinese: ZANIOLO SEGNA 4.20 info 4.50 info 3.95 info 4.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Lazio-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 27 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

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