Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
La 34esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Lazio e Udinese. All'Olimpico va in scena una sfida tra due squadre che, pur non avendo più obiettivi concreti di classifica, vogliono onorare il finale di stagione e difendere il proprio orgoglio.
Pronostico Lazio-Udinese quote
Nonostante una stagione complessa sotto molti aspetti, la Lazio sembra aver ritrovato fiducia nel momento decisivo. La qualificazione alla finale di Coppa Italia ha dato nuova linfa all'ambiente, ma è soprattutto il rendimento recente in campionato a confermare la crescita: tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, impreziosite da prestazioni di spessore come quella offerta sul campo del Napoli.
L'Udinese, invece, continua a viaggiare a corrente alternata, in linea con quanto visto per gran parte della stagione. Dopo la pesante sconfitta nell'ultimo turno contro il Parma, i friulani arrivavano da risultati più convincenti, come il pareggio con il Como e il successo contro il Milan. Resta comunque positivo il rendimento lontano da casa, con due vittorie nelle ultime due trasferte. E nelle Lazio-Udinese, l'esito OVER 0,5 è offerto a:
|Bookmaker
|standard
|new
|1.05
|8.00
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|1.05
|1.05
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|1.04
|1.04
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|1.05
|1.05
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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Lazio Udinese pronostico, i precedenti
Sono 105 i precedenti tra Lazio e Udinese, con i biancocelesti avanti nel bilancio complessivo grazie a 48 vittorie, contro le 29 dei friulani e 28 pareggi. Tuttavia, la storia recente racconta uno scenario diverso, più favorevole ai bianconeri: nelle ultime quattro sfide sono arrivati due pareggi e due successi dell'Udinese, mentre la Lazio non vince contro i friulani dalla stagione 2023/24.
L'incrocio più recente, quello dell'andata, si è chiuso sull'1-1, con l'autogol di Solet e il pareggio in extremis firmato da Davis. Per ritrovare invece un successo della Lazio all'Olimpico in Serie A bisogna tornare al 2019, quando i biancocelesti si imposero con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Immobile e al gol di Luis Alberto.
Pronostico marcatore Lazio-Udinese
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Lazio e Udinese potrebbe esserci Nicolò Zaniolo. Il centrocampista, in prestito dal Galatasaray, non trova la via del gol dallo scorso gennaio, ma continua a distinguersi con prestazioni importanti con cui trascina i bianconeri. L'ultima, a San Siro contro il Milan, ha confermato i segnali di crescita, mostrando un giocatore sempre più vicino ai suoi livelli migliori. Ora lo attende la trasferta contro la Lazio, in uno stadio che conosce molto bene: chissà che proprio all'Olimpico non possa ritrovare il gol e dare continuità alle buone sensazioni delle ultime settimane. E nelle scommesse Lazio-Udinese, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
|4.20
|info
|4.50
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|3.95
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|4.00
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Dove vedere Lazio-Udinese in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Udinese è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 27 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
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